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«Интер» — «Боруссия»: стали известны стартовые составы

21:05
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Стали известны стартовые составы «Интера» и дортмундской «Боруссии» на матч группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Милане (Италия).

С первых минут в составе гостей выйдет бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.

Стартовый состав «Интера»: Ханданович — Асамоа, Шкриньяр, Годин, де Фрай — Барелла, Брозович, Гальярдини, — Кандрева, Лукаку, Мартинес.

Стартовый состав «Боруссии»: Бюрки — Шульц, Аканджи, Хуммельс, Хакими, — Дилэйни, Витсель, Брандт — Азар, Вайгль, Санчо.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Интер» — «Боруссия».

Лига чемпионов: новости и статьи, календарь и расписание игр, турнирные таблицы групп

Интер — Боруссия Д

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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