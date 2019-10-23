«Интер» — «Боруссия»: стали известны стартовые составы
21:05
Стали известны стартовые составы «Интера» и дортмундской «Боруссии» на матч группового турнира Лиги чемпионов, информирует официальный сайт УЕФА. Встреча пройдет в Милане (Италия).
С первых минут в составе гостей выйдет бывший полузащитник «Зенита» Аксель Витсель.
Стартовый состав «Интера»: Ханданович — Асамоа, Шкриньяр, Годин, де Фрай — Барелла, Брозович, Гальярдини, — Кандрева, Лукаку, Мартинес.
Стартовый состав «Боруссии»: Бюрки — Шульц, Аканджи, Хуммельс, Хакими, — Дилэйни, Витсель, Брандт — Азар, Вайгль, Санчо.
«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча «Интер» — «Боруссия».
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