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15 апреля, 22:00

«Интер» — «Бавария»: время начала матча Лиги чемпионов, где смотреть трансляцию

«Интер» и «Бавария» встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиге чемпионов 16 апреля
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

«Интер» и «Бавария» встретятся в ответном матче 1/4 финала Лиге чемпионов в среду, 16 апреля. Игра в Милане (Италия) на стадионе «Джузеппе Меацца» начнется в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Интер» — «Бавария» можно также отслеживать в матч-центре нашего сайта.

Лига чемпионов. 1/4 финала.
16 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:2
Бавария

Игру в Милане в прямом эфире покажет онлайн-платформа «Okko Спорт». Стриминговый сервис также предлагает в отдельном окне перекличку двух параллельных матчей вечера — в Милане и между «Реалом» и «Арсеналом».

В 1/8 финала Лиги чемпионов «Интер» прошел «Фейеноорд» (4:1 по сумме двух встреч), «Бавария» обыграла «Байер» (5:0 по сумме двух встреч).

Первый матч четвертьфинала между соперниками в Мюнхене завершился победой миланцев со счетом 2:1.

В полуфинале победитель пары «Баварии» и «Интера» встретится с победителем пары «Барселоны» и «Боруссии» (каталонцы выиграли первый матч на своем поле со счетом 4:0).

Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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