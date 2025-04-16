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16 апреля, 09:30

«Интер» — «Бавария»: трансляция матча Лиги чемпионов начнется в 21.55 мск

«Интер» и «Бавария» встретятся в матче полуфинала Лиги чемпионов
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Фото Global Look Press

«Интер» и «Бавария» встретятся в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА в среду, 16 апреля. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Интер» — «Бавария» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лаутаро Мартинес, Харри Кейн, Джуд Беллингем, Деклан Райс.«Реал» — «Арсенал», «Интер» — «Бавария». Онлайн-трансляция ответных матчей Лиги чемпионов

В прямом эфире матч в Милане покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (контент доступен по подписке на стриминговый сервис). Ресурс также проведет перекличку лучших моментов двух игр вечера в формате мультикаста (вторая встреча — между «Реалом» и «Арсеналом»).

Первый матч «Баварии» и «Интера» состоялся в Мюнхене 8 апреля и завершился победой гостей со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 1/4 финала.
16 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:2
Бавария

Победитель пары «Интер» — «Бавария» в полуфинале сыграет с «Барселоной».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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