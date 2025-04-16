«Интер» и «Бавария» встретятся в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА в среду, 16 апреля. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Интер» — «Бавария» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч в Милане покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт» (контент доступен по подписке на стриминговый сервис). Ресурс также проведет перекличку лучших моментов двух игр вечера в формате мультикаста (вторая встреча — между «Реалом» и «Арсеналом»).

Первый матч «Баварии» и «Интера» состоялся в Мюнхене 8 апреля и завершился победой гостей со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

16 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)

Победитель пары «Интер» — «Бавария» в полуфинале сыграет с «Барселоной».