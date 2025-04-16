«Интер» — «Бавария»: Лаутаро Мартинес и Мюллер сыграют с первых минут

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Баварии» на ответный матч четвертьфинала Лиги чемпионов.

Игра пройдет на «Джузеппе Меацца» в Милане. Начало — в 22.00 по московскому времени.

«Бавария»: Урбиг, Станишич, Ким, Дайер, Лаймер, Киммих, Горетцка, Мюллер, Сане, Олисе, Кейн.

«Интер»: Зоммер, Павар, Ачерби, Бастони, Дармиан, Барелла, Чалханоглу, Мхитарян, Димарко, Мартинес, Тюрам.

Первая игра между командами закончилась со счетом 2-1 в пользу «Интера».