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16 апреля, 23:55

«Интер» выбил «Баварию» из Лиги чемпионов

Алина Савинова
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16 апреля. «Интер» сыграл вничью с «Баварией» во втором матче Лиги чемпионов (2:2).
Фото Reuters

«Интер» сыграл вничью с «Баварией» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов — 2:2. Встреча прошла на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане.

Счет на 52-й минуте игры открыл форвард мюнхенцев Гарри Кейн. Затем хозяева забили два гола подряд усилиями Лаутаро Мартинеса и Бенжамена Павара. На 76-й минуте защитник гостей Эрик Дайер сравнял счет.

«Интер» обыграл «Баварию» по сумме двух встреч (первая игра — 2:1) и вышел в полуфинал Лиги чемпионов, где сыграет против «Барселоны». Немецкий клуб завершил выступление в турнире.

Лига чемпионов. 1/4 финала.
16 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
2:2
Бавария
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
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