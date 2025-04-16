«Интер» принимает «Баварию» в ответном матче четвертьфинала Лиги чемпионов УЕФА. Игра на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане в среду, 16 апреля, начинается в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию дня Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Интер» — «Бавария» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Ресурс также транслирует лучшие моменты двух игр вечера в отдельном окне (вторая встреча — между «Реалом» и «Арсеналом».

Первый матч «Баварии» и «Интера» в Мюнхене 8 апреля завершился победой гостей со счетом 2:1.

Лига чемпионов. 1/4 финала.

16 апреля, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)

Победитель пары «Интера» и «Баварии» в полуфинале встретится с «Барселоной».