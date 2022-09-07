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7 сентября, 20:40

«Интер» — «Бавария»: прямая трансляция матча Лиги чемпионов

Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Футболисты «Баварии».
Фото AFP

В среду, 7 сентября «Интер» и «Бавария» сыграют в первом туре группового этапа Лиги чемпионов.

Матч группы C состоится на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане и начнется в 22.00 по московскому времени.

«Интер» и «Бавария» играют в одной группе с пльзеньской «Викторией» и «Барселоной». Составы всех групп Лиги чемпионов можно посмотреть по этой ссылке.

За онлайн-трансляцией матча можно будет следить на сайте «СЭ», прямая видеотрансляция будет доступна на канале «Матч Футбол 1» и на сайте matchtv.ru по этой ссылке.

Лига чемпионов. Группа C
07 сент, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
0:2
Бавария

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Интер (Интернационале)
0
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