«Интер» и «Барселона» встретятся в ответном матче полуфинала ЛЧ

«Интер» примет «Барселону» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов во вторник, 6 мая. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию полуфинала Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Интер» — «Барселона» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

06 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)

В прямом эфире встречу покажет онлайн-кинотеатр «Okko» в разделе «Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

Первая встреча миланцев и каталонцев в Барселоне в среду, 30 апреля, завершилась со счетом 3:3. «Барселона» в 1/8 финала победила «Бенфику» (4:1 по сумме двух матчей), в четвертьфинале — дортмундскую «Боруссию» (5:3), а «Интер» обыграл «Фейеноорд» (4:1) и «Баварию» (4:3).

В другой паре 1/2 финала встречаются «Арсенал» и «ПСЖ». Парижане победили в Лондоне со счетом 1:0 и примут ответный матч в среду, 7 мая.