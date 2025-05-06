«Интер» и «Барселона» проведут матч в 1/2 финала Лиги чемпионов 6 мая

«Интер» и «Барселона» проведут ответный матч в 1/2 финала Лиги чемпионов во вторник, 6 мая. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажет онлайн-кинотеатр Okko в разделе «Спорт». Трансляция начнется после студии перед стартовым свистком.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча в Милане. Следить за ключевыми событиями игры «Интер» — «Барселона» можно также в нашем матч-центре на сайте «СЭ».

Лига чемпионов. 1/2 финала.

30 апреля, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

Первый матч соперников состоялся 30 апреля в Барселоне и завершился вничью — 3:3.