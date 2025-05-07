Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

7 мая, 02:04

«Интер» — «Барселона»: видеообзор матча Лиги чемпионов

Евгений Козинов
Корреспондент
Игроки «Интера» после забитого гола.
Фото Reuters

«Интер» переиграл «Барселону» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 4:3 д.в.

В середине первого тайма Лаутаро Мартинес вывел итальянскую команду вперед. Перед самым перерывом Хакан Чалханоглу реализовал пенальти и сделал счет 2:0. В начале второй половины каталонцы забили два гола за 6 минут и отыгрались. Забитыми мячами отметились Эрик Гарсия и Дани Ольмо. На 87-й минуте Рафинья забил третий мяч сине-гранатовых, но «Интеру» удалось избежать поражения благодаря голу Франческо Ачерби в добавленное время.

Так как первый матч закончился с таким же счетом (3:3), команды сыграли еще два тайма по 15 минут. Победу и выход в финал «Интеру» принес гол Давида Фраттези на 99-й минуте.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с победителем второго полуфинала «ПСЖ» — «Арсенал» (первый матч — 1:0).

Футболисты &laquo;Интера&raquo; празднуют победный гол Давиде Фраттези в&nbsp;ворота &laquo;Барселоны&raquo;.Фантастика футбола! «Интер» выбил «Барселону» из Лиги чемпионов в матче с семью голами
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
Читайте также
Лавров назвал Нюрнбергский процесс фундаментом современного международного права
Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
В НАТО сочли ракету «Буревестник» серьезной угрозой
Орбан назвал «смехотворными» заявления о нападении России на Евросоюз
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: путь к финалу претендентов на победу
Лаутаро — о финале с «ПСЖ»: «Мы должны держать ухо востро, чтобы финал стал для нас счастливым»
Артета сумел удивить Энрике и подготовил интересный план. Только для успеха «Арсеналу» этого все равно не хватило
Сафонов — о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов: «Остался последний шаг до мечты»
Венгер: «ПСЖ» был лучше «Арсенала» в обоих матчах»
Артета назвал «Арсенал» лучшей командой ЛЧ, Энрике — ответил. О чем говорили тренеры после полуфинала
В Италии признали Доннарумму лучшим игроком матча с «Арсеналом»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • hant64

    Всё там понятно, судья дважды в кадре показывает небольшой зазор на пальцах, что читается как "нарушение было немного до штрафной".

    07.05.2025

  • oleg ves

    кстати, показательный пример для наших кротов. Защитник выбивает мяч вместе с ногами напа - судья сразу (ему и ВАР не нужен) фиксирует нарушение. Латышонок таким же образом сносит напа НН, но ни судья, ни ВАР ничего не видят - кроты они и есть кроты слепые от СОЗДАНИЯ

    07.05.2025

  • oleg ves

    нарушение было до линии штрафной, что на пальцах показал Судья

    07.05.2025

  • Ж и в о й

    Этот обзор от Окко - полное говно, конечно. Например, тут совершенно непонятно, почему отменили пенальти - потому что судья посчитал, что Мхитарян сыграл в мяч, или потому что нарушение было до линии штрафной? У Матч ТВ обычно намного лучше и продуманнее в этом плане, да и по времени обзоры таких фантастических матчей значительно дольше идут, чем 4 минуты.

    07.05.2025

  • сергей карасёв

    с такой бестолковой обороной барсе надо 5-6 забивать...но интер, конечно, мощнее...

    07.05.2025

  • Свин-тус

    Игра может и хороша, а вот коментатор.. ученик чердака. Только орать может

    07.05.2025

  • Прораб.

    Великая была игра.

    07.05.2025

    • Флик: «Сказал арбитру, что думаю, но не собираюсь этого повторять»

    Дюмфрис: «Интер» сражался до конца, и я очень горд тем, что мы сделали»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости