«Интер» — «Барселона»: видеообзор матча Лиги чемпионов

«Интер» переиграл «Барселону» в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов — 4:3 д.в.

В середине первого тайма Лаутаро Мартинес вывел итальянскую команду вперед. Перед самым перерывом Хакан Чалханоглу реализовал пенальти и сделал счет 2:0. В начале второй половины каталонцы забили два гола за 6 минут и отыгрались. Забитыми мячами отметились Эрик Гарсия и Дани Ольмо. На 87-й минуте Рафинья забил третий мяч сине-гранатовых, но «Интеру» удалось избежать поражения благодаря голу Франческо Ачерби в добавленное время.

Так как первый матч закончился с таким же счетом (3:3), команды сыграли еще два тайма по 15 минут. Победу и выход в финал «Интеру» принес гол Давида Фраттези на 99-й минуте.

В финале Лиги чемпионов «Интер» встретится с победителем второго полуфинала «ПСЖ» — «Арсенал» (первый матч — 1:0).