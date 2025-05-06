«Интер» и «Барселона» сыграют в 1/2 финала Лиги чемпионов 6 мая

«Интер» и «Барселона» сыграют в ответном полуфинальном матче Лиги чемпионов во вторник, 6 мая. Игра на стадионе «Джузеппе Меацца» в Милане (Италия) начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

30 апреля, 22:00. Olimpic Lluis Companys (Барселона)

Ключевые события и результат игры «Интер» — «Барселона» изучайте в матч-центре на нашем сайте. «СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов.

Матч в Милане в прямом эфире транслирует онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент стримингового сервиса доступен по подписке).

Первый матч между соперниками состоялся в Барселоне 30 апреля и завершился вничью — 3:3.

Победитель противостояния «Интера» и «Барселоны» в финале Лиги чемпионов-2024/25 31 мая в Мюнхене (Германия) сыграет с победителем пары «Арсенал» — «ПСЖ». Первый матч этих соперников в Лондоне завершился со счетом 1:0 в пользу парижан, ответная игра в столице Франции — 7 мая.