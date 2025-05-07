Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

7 мая, 00:39

«Интер» победил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов

Гол Фраттези в дополнительное время принес «Интеру» победу над «Барселоной»
Руслан Минаев
Давиде Фраттези празднует забитый гол.
Фото Reuters

«Интер» дома обыграл «Барселону» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов — 4:3.

После первого тайма хозяева вели со счетом 2:0 — отметились Лаутаро Мартинес и Хакан Чалханоглу (пенальти). Во втором тайме каталонцы забили три гола. На 54-й минуте отличился Эрик Гарсия, спустя шесть минут счет сравнял Дани Ольмо. За две минуты до конца основного времени Рафинья вывел гостей вперед, но в добавленное время Франческо Ачерби сделал счет равным — 3:3.

В первом дополнительном тайме хавбек «нерадзурри» Давиде Фраттези забил победный мяч.

По сумме двух матчей «Интер» выиграл. Команда Симоне Индзаги вышла в финал Лиги чемпионов. Во втором полуфинале «ПСЖ» примет «Арсенал» 7 мая (первый матч — 1:0).

Лига чемпионов. 1/2 финала.
06 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
4:3
Барселона
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Барселона
ФК Интер (Интернационале)
Читайте также
Лавров назвал Нюрнбергский процесс фундаментом современного международного права
Малкин и Мурашов принесли «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
В НАТО сочли ракету «Буревестник» серьезной угрозой
Сборная России потерпела первое поражение с ноября 2021 года
Орбан назвал «смехотворными» заявления о нападении России на Евросоюз
Потеря азарта, непонятная ротация и совмещение постов Карпина. Какие недовольства теперь вызывает сборная России после Чили и Перу
Популярное видео
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, плей-офф: путь к финалу претендентов на победу
Лаутаро — о финале с «ПСЖ»: «Мы должны держать ухо востро, чтобы финал стал для нас счастливым»
Артета сумел удивить Энрике и подготовил интересный план. Только для успеха «Арсеналу» этого все равно не хватило
Сафонов — о выходе «ПСЖ» в финал Лиги чемпионов: «Остался последний шаг до мечты»
Венгер: «ПСЖ» был лучше «Арсенала» в обоих матчах»
Артета назвал «Арсенал» лучшей командой ЛЧ, Энрике — ответил. О чем говорили тренеры после полуфинала
В Италии признали Доннарумму лучшим игроком матча с «Арсеналом»
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал 2025: «ПСЖ» — с первым кубком чемпионов
Митрофанов: «То, что Сафонов не играл в финале Лиги чемпионов, не умаляет его заслуг»
Два блогера 27 часов прятались в туалете стадиона. И бесплатно попали на финал ЛЧ!
Блогеры просидели 27 часов в туалете «Альянц Арены», чтобы бесплатно попасть на финал Лиги чемпионов
Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов
Димарко извинился перед фанатами «Интера» за поражение в финале Лиги чемпионов
Сафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Париже
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • lenin.vowa2018

    типа Реала?

    07.05.2025

  • Dim711

    Если парень раз за разом обыгрывал 2 защитников и делал или прострел вдоль ворот и сам наносил удар, то что ему надо поменять в своей игре?

    07.05.2025

  • serkonol

    ну какая недооценка? барса погналась за треблом, вот сил и не хватило. уже несколько раз написал, что барса наступила на те же грабли, что и реал 2 года назад (финал и победа в кубке короля).

    07.05.2025

  • Pashtet **

    Это тот случай, когда "никогда" можно сказать с полной уверенностью))

    07.05.2025

  • NF

    Так сказано же было: недооценка...

    07.05.2025

  • Pashtet **

    "Объективно сильная" команда пропускает 7 голов в двух матчах!? Кто сильнее - показал результат

    07.05.2025

  • Pashtet **

    Forza Inter!!!

    07.05.2025

  • Пан Юзеф

    Я бы умер, как Буриданов осел.))) За кого болеть?)) Скорее все-таки за "Сандерленд"... Но так вообще... Финал гляну. Там ПСЖ играть будет скорее всего, а мне бы хотелось, чтобы французы взяли наконец ЛЧ.

    07.05.2025

  • Пан Юзеф

    Еще круче! Там еще и мордобой бывает.

    07.05.2025

  • Пан Юзеф

    )))

    07.05.2025

  • Владимир К.

    Тут не в голевых передачах дело. Вчера Интер 6 человек держал на фланге Ямаля, потому что оттуда вся угроза была. Есстетственый метод противодействия этому - острый диагональный заброс на противоположный фланг. А Ямалю некому туда кидать, никто туда не забегает и он лезет через всю эту толпу. Короче, Барса лишает себя многих голов и побед.

    07.05.2025

  • serkonol

    пармезан-довольно средний из твёрдых сыров. это шутка? 36-ти месячный пробовали?

    07.05.2025

  • serkonol

    вероятно, флик сделает правильные выводы.

    07.05.2025

  • Pablo_75

    Да, в обоих. Я думал, хоть ко второму за неделю восстановятся. Нет, та же фигня, едва ли не хуже. И в овертайме были просто полуживые, до гола Интера (а это 8 минут) ни разу толком не атаковали.

    07.05.2025

  • serkonol

    складывается ощущение, что барса наступает на те же грабли, что и с фати. очень правильно написали - пацану бы еще жить, да жить. игрой ямаля хочется наслажддаться долгие годы, а не пару сезонов...

    07.05.2025

  • serkonol

    у меня сразу появилась такая мысль, когда флик на финал выставил основной состав. следующая мысль была, ну может барса не станет напрягаться. но уже в первой половине первого тайма было видно, что будут бороться за кубок. в матчах с интером не хватало свежести.

    07.05.2025

  • Pablo_75

    В точности! Прям по ходу финала кубка была мысль, что это на грани и это скорее зря...

    07.05.2025

  • serkonol

    барса сама виновата, что погналась за кубком короля. реал допустил точно такую же ошибку 2 года назад.

    07.05.2025

  • serkonol

    интер слил все внутренние титулы ради выхода в финал. единственная ошибка, что вчера на второй тайм вышли удерживать счёт и быстро за это поплатились. флику ещё нужно мудреть вместе с руководством барсы. так ли был им нужен кубок короля? сильно удивился, когда футболисты полторы недели назад умирали в финале. кстати, реал допустил абсолютно такую же ошибку 2 года назад.

    07.05.2025

  • serkonol

    матчи то смотрел, в чём убогость?

    07.05.2025

  • serkonol

    чем мбаппе плох, на тренировках всех сливочных защитников сломал? стата черепашки не о чём не говорит?

    07.05.2025

  • serkonol

    !!!

    07.05.2025

  • ValeraK

    Черчесов доволен, что научил Зоммера таким штукам!)

    07.05.2025

  • ValeraK

    Особенно мультикасты...это прям круто!)

    07.05.2025

  • ValeraK

    Мне кажется, что Интер на морально-волевых. Немного повезло с голом на 93 минуте, но без этого сложно. Молодцы!!

    07.05.2025

  • Спринт

    Сугубо - команда "Интернационале" город Милан.

    07.05.2025

  • Спринт

    в 2040 году, сугубо - на 100-летие .. могеть и будет.

    07.05.2025

  • Спринт

    Уровень игры в обороне был весьма не коллекционным **. До якобы "легендарности" еще далече ..

    07.05.2025

  • Спринт

    Одобряй не смотря .. ибо смотреть не одобренно **! (Режим дня в пансионате для не смотрящих).

    07.05.2025

  • самарец

    А я не смотрел...но одобряю!

    07.05.2025

  • Спринт

    Нечто якобы "футбик" - то у примитивных болел .. из подвида идиотических фанов ..**

    07.05.2025

  • Спринт

    Непреложна истина футбола, которая гласит - множество турниров выиграли команды с сильной атакой, но ни одного серьёзного титула не взяла команда со слабой обороной. Это надо было умудрится Барсе иметь в составе "засланного казачка", который сделал своё дело в самый "нужный/не подходящий момент". Интернационале воспользовался слабостью Барселоны .. и пусть плачет вся Каталония. Слезами вслед дело не исправить, однако.

    07.05.2025

  • Интегрити

    33 голевые передачи в 17 лет ни о чем не говорят?

    07.05.2025

  • Denissimo

    мог бы, петросяну воткул сто хренов

    07.05.2025

  • lons

    при том что ямаль в общем то играет довольно примитивно. получил на фланге сместился в центр , ударил. каждый раз одно и то же. как опция такой вингер не плох, но это не тот игрок вокруг которого строят игру

    07.05.2025

  • hant64

    этот двухматчевый полуфинал - мечта всей жизни для любого настоящего ценителя хоккея----------------- Похоже, ты так и не понял, что смотрел не хоккей, а футбол:grin:

    07.05.2025

  • lons

    интер показал их место выскочкам

    07.05.2025

  • Denissimo

    мля, элементарно в поисковике нашлось что то, что показало, что за нытьё?

    07.05.2025

  • Denissimo

    бесплатное что то показало

    07.05.2025

  • lons

    а ничего что барселона третий забила с офсайдом? что левандовский в вооейбол играл в своей штрафной, что не дали интеру пятый забить свистнув на перерыв и тд и тп. я давно не видел что бы так позорно подсвистывали

    07.05.2025

  • Аурангзеб

    В запой все уйдете теперь? Или не все?

    07.05.2025

  • Аурангзеб

    Отличный результативный хоккей мы наблюдали нынче!

    07.05.2025

  • Mv Mv

    окко показал

    07.05.2025

  • lons

    да кто там сильнее? один 52 летний левандовский ну и ольмо.

    07.05.2025

  • msf msf

    Невероятное двухматчевое противостояние в полуфинале - это пойдет в колекцию легендарных матчей!

    07.05.2025

  • Владимир К.

    Да он им отдаёт, но они ж ему сразу обратно возвращают. =)

    07.05.2025

  • lons

    Ямаль это какой то прокачаный бонгонда. Одно и то же на все случаи жизни. Нет, не стать ему Зиданом или Марадоной или даже Месси

    07.05.2025

  • lons

    барселона это типа краснодара по смыслу. пытаются примазаться к элите. но историю не купишь.

    07.05.2025

  • непонял

    пересмотрел. нет, он получил желтую позже, совсем в другом моменте. а здесь карточки не было. пысы. к моменту карточки он так уже наелся, что его очень вскоре заменили.

    07.05.2025

  • плохокот

    Ямаль сам виноват, что некому давать. Насколько он гениален индивидуально, настолько же бездарен при игре в пас. Он нарушает основы комбинационной игры

    07.05.2025

  • Pablo_75

    Детский сад... Чем Интер значимее Барселоны?

    07.05.2025

  • непонял

    прямо в точку! значимые матчи должны быть эпической битвой, а не тягостной обязанностью не обосраться.

    07.05.2025

  • Pablo_75

    Да я больше про решающие матчи, про еврокубки, про ЧМ. В общем, про плей-офф, где три очка не актуальны)

    07.05.2025

  • непонял

    Ямаль, какой бы легконогий ни был, все равно по мере "наедания" стал утрачивать чистоту исполнения, а у него все на ней построено. он прям очень хорош, и в дриблинге, и в резком ударе, но мышечная усталость нивелирует все его преимущества, и к концу матча он превратился в условного Васкеса. имхо, есссно. Барса просто сука, что пытается выжать из него все прямо досуха прямо сейчас. пацану бы еще жить, да жить.

    07.05.2025

  • Pablo_75

    И да, Барса устала, была в этом матче какая-то неуверенность, которая ей в этом году несвойственна. Брака много. И даже когда Рафинья закатил третий и казалось, что вселенная встала на место - у меня совершенно не было уверенности, что Барса спокойно откатает пять минут. Не откатает - будет терять мяч, Интер будет атаковать, момент у него будет. Увы... я угадал. Да, это футбик (с учётом финала с Реалом) на грани и за гранью человеческих возможностей.

    07.05.2025

  • Секир-башка

    Против завала ничейных результатов было принято правильное решение - давать за победу три очка вместо двух. И стимулы сразу поменялись.

    07.05.2025

  • Pablo_75

    Да, атакующим футболом - просто удивлён. Во времена моей юности - в 80-е - говорили о ничейной смерти футбола, о том что почти все важные матчи будут заканчиваться 0:0 или 1:0. Но нет - с тех пор результативность именно в топовых матчах выросла. Теперь 0:0 никто даже и не ждёт) Интер тоже очень много давал играть, ошибался, Барса убегала, чего стьоит выход 3 на 1 или "почти пенальти" на Ямале перед линией штрафной. Удивительно свободный и зрелищный футбол, ну и да, с ошибками и откровенными обрезами.

    07.05.2025

  • непонял

    вот что бы еще отметил. Барселона слишком большую ставку делает на Ямаля. неломаный юноша сейчас виртуозно порхает среди многократно ломаных взрослых мужиков. это явление временное, его можно использовать как отвлекающий маневр, на время перестроения основных сил. но не как стратегию уж точно. это ведь закончится достаточно скоро.

    07.05.2025

  • Хрен Хреновый

    очень бы хотелось чтобы победитель лч был из другой пары.....футбол без обороны на таком уровне не уместен

    07.05.2025

  • Секир-башка

    Панове, уже по твоим комментам после первой их игры я понял, что Интер с Барсой - это не твои команды. Другое дело, если бы в 1/2 ЛЧ играли Санкт-Паули-Сандерленд - вот это был бы праздник.

    07.05.2025

  • fedland

    Аплодирую обеим командам за атакубщий футбол! Браво! Получил колоссальное удовольствие! :clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap::clap:

    07.05.2025

  • непонял

    не заметил, виноват. хотя следил вроде внимательно. ну, может, отвлекся на наливание в стопку. спасибо за уточнение.

    07.05.2025

  • NGE

    Извини, я думал ты краснодарский = TORO

    07.05.2025

  • Хрен Хреновый

    ценителям рэгби боюсь все же не зайдет

    07.05.2025

  • Олег Каноков

    Хамон-не есть символ благополучия,пармезан-довольно средний из твёрдых сыров.)Я лучше по-нашему,картохи с молодым укропчиком,и сёмги наверну.

    07.05.2025

  • hottie

    Получил он желтую. И как раз за тот фол.

    07.05.2025

  • непонял

    этот двухматчевый полуфинал - мечта всей жизни для любого настоящего ценителя хоккея. все по-настоящему, рубиловка на все деньги)) судья молодец, справился, почти не допуская заплывов. имхо, Мхитарян на самом деле сфолил не на пенку, но на карточку точно, и, скорее, на красную. но не получил и желтой, что, возможно, шансов Барсе только добавило, поскольку продолжился футбол, а не скатилось все в предельно грязную с обеих сторон бесплодную возню. короч, я счастлив, что видел оба этих матча в прямом эфире.

    07.05.2025

  • плохокот

    То что забито семь мячей, это говорит о качестве обороны команд. Будет время посмотри матч еще раз, только спокойно. Охренеешь от количества ошибок, причем как технических так и позиционных А ведь это полуфинал. Я болею за ПСЖ, эти мне по барабану , завтра вряд ли буду обьективным, сегодня проще

    07.05.2025

  • hant64

    Насколько великолепно нападение у Барсы, настолько же отвратительна оборона - забить шесть мячей за два матча и при этом не пройти дальше - ну что ещё можно говорить об оборонительных действиях команды? Но это не умаляет заслуг Интера, пройти нынешнюю Барсу - это фактически подвиг.

    07.05.2025

  • TORO

    Про "Рубин" это ты зря сказал) Я "рубиновый")

    07.05.2025

  • TORO

    Золотой брелок ему в виде "Золотого мячика"!) Если он такой крутой - пусть этот класс показывает стабильно в течение года, и тогда ему дадут без вопросов)

    07.05.2025

  • NGE

    Ты не понял = я говорю о командах, ИГРАЮЩИХ в футбол, а не отпинывающих мячик за неплохие деньги. Поэтому Факел, Махачкалу и прочие рубины просьба не предлагать!

    07.05.2025

  • Хрен Хреновый

    да а зачем тут мои варианты, имеем что имеем...просто высказал свое скромное мнение что это не есть хорошо

    07.05.2025

  • Ibrahim Murat

    Развалинами Барселоны доволен)))

    07.05.2025

  • TORO

    Тогда тебе нужно по жизни "болеть" только за "Факел")

    07.05.2025

  • Bruno Spencer

    ок, давай свои варианты

    07.05.2025

  • NGE

    А Реалу не повезло с Мбаппе. Боюсь, что и следующий сезон будет не лучше нынешнего;)

    07.05.2025

  • zg

    Дык нехитрый тактический маневр,Барсе никто не мешал!)

    07.05.2025

  • Blind.Piew

    И дайте "Золотой Мяч" Дензелу Дюмфрису. У него в полуфинале ЛЧ 2 гола и 3 голевых паса; поучаствовал в 5 из 7 голов Интера.

    07.05.2025

  • pustot+

    брысь плесень ставочная

    07.05.2025

  • hottie

    Этот матч куда более эпичным вышел, чем первый. Интер как и прошлый раз быстро разбазарил разницу +2, а потом вообще пришлось спасаться за 7-8 минут. Цз Ачерби показал как надо играть цн в штрафной. Там уже потом в последней атаке основного времени Ямаль мог поставить точку в матче. На допах Тюрам чуть ли не единственное полезное действие сделал за всю игру, когда прошел и отдал на Тареми, который дальше под удар катнул Фраттези. Игрок матча - Зоммер. Ямаль - лучший у Барсы. Порвал Димарко на своем фланге. В конце только более свежий Тареми у него мяч отбирал. Бесполезно отыграл Ферран. Просто губил все, что к нему прилетало. Лучше бы Роберта пораньше Флик выпустил. У Интера Барелла слабо отыграл, а один раз чуть пенку не привез пасом назад. Повезло, что Генрих тогда сфолил до штрафной. Вообще дикая нагрузка на возрастной состав миланцев в этом сезоне, а особенно на старика Ачерби, который весь матч отбегал пободрее многих своих более молодых партнеров.

    07.05.2025

  • 1~18

    Неплохо, не Факел-Оренбург конечно, но тоже смотрибельно.

    07.05.2025

  • pustot+

    да и её не показали россиянам доступно для всех. это печаль.

    07.05.2025

  • Хрен Хреновый

    два спектакля с таким счетом и говорят о том что это не высококлассный футбол а цирк с конями

    07.05.2025

  • zg

    За лучшие матчи плова в купе,что я наверное видел!:tumbler_glass:

    07.05.2025

  • Владимир К.

    Интер молодцы, удачи в финале, Зоммер шикарен, Мартинес тоже. И вся команда рубится насмерть.

    07.05.2025

  • pustot+

    слова идиота из мадрида

    07.05.2025

  • NGE

    Я никого не призыаваю, просто объясняю, что в нынешнем футболе денежных мешков всегда буду на стороне "бедных"

    07.05.2025

  • hottie

    А лучшая лига мира ФНЛ?)

    07.05.2025

  • TORO

    В последнем матче серии А "Интер" выставил 10 резервистов - неудивительно, что он был свежее)

    07.05.2025

  • pustot+

    7 голов Сельта забила и в группе португалы. И что? ничего. Барсма забила на 1 мяыч больше. и всегото. сегодня просто не получилось. бывает.

    07.05.2025

  • Bruno Spencer

    Парни, да хорош, обе команды были хороши, но выиграть должен кто-то один. Я не помню такой пары в ЛЧ. Вот чтобы в двух матчах выдали спектакль с таким счетом. Были камбэки крутые, но там в одну калитку выигрывался первый матч. Получил удовольствие от футбола. В первой половине второго тайма казалось, что Ямаль терминатор, но видимо еще не заматерел, ветераны Интера взяли свое. Обеим командам спасибо за полученное удовольствие, ну реально же круто было

    07.05.2025

  • Хрен Хреновый

    классико скоро....в реал что то не верится от слова совсем

    07.05.2025

  • pustot+

    Поздравляем Интер Милан!!

    07.05.2025

  • NGE

    Что ж... Смотри "лучшую Лигу мира" и наслаждайся! Нам хамон с пармезаном, а тебе - свиной хрящик))

    07.05.2025

  • Blind.Piew

    А Интер именно заранее знал, что Барселоне сил для её суперпрессинга хватает лишь минут на 70, а затем у неё остаётся лишь высокое исполнительное мастерство игроков (чего с командами по-проще обычно достаточно).

    07.05.2025

  • TORO

    А я за "Юве", поэтому при прочих равных за "Интер" болеть не буду, даже, если он будет беднее раз в 10 ) И сегодня я "болел" не за "Интер", а против "Барсы" )

    07.05.2025

  • Рамазан Рахимов

    Интеру просто повезло фан Реала

    07.05.2025

  • NGE

    Хрен тебе! Арсенал Артеты - отстой!!!

    07.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    его давно пора было продать..

    07.05.2025

  • Marcus Crassus

    Ну да.СЕМЬ ГОЛОВ,то еще убожество.

    07.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    Именно так! основа должна быть опытной!

    07.05.2025

  • инок

    Араухо просто вышел и похоронил Барсу.

    07.05.2025

  • lons

    барселона как была дном так им и остается. ни когда им не стать великими.

    07.05.2025

  • NGE

    Давайте скажем правду: из 4 клубов, оставшихся в ЛЧ, Интер самый бедный. Причём беднее Арсенала и ПСЖ раза в 2, если не в 3. Именно поэтому я буду за Интер!

    07.05.2025

  • TORO

    Если только в Израиле её возродит)

    07.05.2025

  • Секир-башка

    Оба матча - просто супер. Сомнения в финале Барселоны возникли уже после первой их игры. С большой симпатией отношусь к Симоне Индзаги и поздравляю его со вторым финалом. Если будет ПСЖ - то буду болеть за Интер, ну а канониры - это мое родное..

    07.05.2025

  • lons

    Великие клубы типа Реала или Интера всегда будут бить выскочек

    07.05.2025

  • TORO

    Ошибка в одной букве - АПЛ)

    07.05.2025

  • shpasic

    Барса была достойна финала, но... но пропустила четыре от Интера, который в шести последних матчах выиграл только один раз.

    07.05.2025

  • Berkut-7

    Клал болт Роман на Чукотку и и всё что вокруг неё)

    07.05.2025

  • Pablo_75

    Да, ПСЖ очень мощный. Я бы и на Барсу особо не ставил в финале. ПСЖ, похоже, реально лучший клуб мира на данный момент.

    07.05.2025

  • И.И.

    Счёт на табло -- это даже ладно. Забить 7 голов "Барселоне" с "убогим футболом" -- это сильно.

    07.05.2025

  • lons

    Судьи за уши тянули этих дешевок в финал, но за Интер было его вековое величие. Великие клубы всегда побеждают в такие моменты!

    07.05.2025

  • fcsmfan

    Интер, конечно, удивил в этих матчах. Сильно сыграл. Ну а Барселона просто устала. Нельзя проводить по 60+ матчей за сезон с одним составом пацанов из вчерашней молодежи...

    07.05.2025

  • плохокот

    Наверное мы разные игры смотрели. Первый тайм Барса накосячила два мяча в свои. Ао втором Интер запаниковал. Брак почти 100,%> Барса должна была класть не три а пять мячей. Отыгрались чудом итальяшки, В итоге прошли. Футбол убогий сегодня был

    07.05.2025

  • Владимир К.

    Барселона великолепно контролирует мяч везде, кроме своей штрафной. И поэтому проигрывает на ровном месте. Интер молодцы, это итальянцы, они так играют, уверен, возьмут трофей. Араухо провалился, де Йонга давно пора продать куда-нибудь, Педри тоже не очень. Но главная проблема, что у Ямаля нет своего Жорди Альбы, некуда отдавать передачи просто, в ту зону просто никто не идёт. А самому пройти четверых очень трудно. Зоммеру Золотой мяч.

    07.05.2025

  • Дмитрий Вороновнин

    Поздравляю, друзья! Возможно мы сейчас посмотрели лучший матч в истории Кубка Чемпионов

    07.05.2025

  • DioRJ

    Зимой не продали Араухо в Ювентус,продлили и он благодарно отплатил.Если Флик не признает своей ошибки и прдолжит выпускать этого отморозка на поле,буду крайне в нём разочарован.

    07.05.2025

  • КирпичИнвест

    Всю игру Интер играл так, как будто заранее знал, что победит. Даже после 2:3 не суетились и на свалились на навал. И они переломили игру! Браво, Интернационале!

    07.05.2025

  • инок

    Интер с победой и выходом в финал ЛЧ !

    07.05.2025

  • Vaclav

    Вот бы Факел со Спартаком так сыграли.

    07.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Неужели Соболева продали в Барсу, такое невезение?! Или Рабинер написал статью про Барсу в финале ЛЧ?!

    07.05.2025

  • igor1972

    Эх, Барса, как же так... ведь счастье было совсем рядом... Печаль.

    07.05.2025

  • Berkut-7

    Типичный итальянский стиль много терпения и веры в то, что может что-то где-то залетит...залетело у Ачерби, который забивает раз в 10 лет.

    07.05.2025

  • Пан Юзеф

    РПЛ интереснее.

    07.05.2025

  • TORO

    А "Интер" недостоин?)

    07.05.2025

  • Blind.Piew

    После такого полуфинального противостояния Абрамович просто обязан опять заболеть большим футболом и возродить футбольный клуб "Спартак-Чукотка" в Анадыре.

    07.05.2025

  • spartsmen

    Надеюсь, что в следующем сезоне барса не будет играть так по-детски. Ямаль - это ещё не похороны. Зацепило, что не показали повтор перехода мяча перед третьим голом Интера. Думаю, что ПСЖ этот Интер сделает.

    07.05.2025

  • Pablo_75

    Мне, конечно, очень жаль. Но должен признать - великие два матча. И великая ЛЧ в целом. Мне кажется, по набору ярких событий и драматических матчей - самая лучшая за всю жизнь, за все 30 лет, которые я смотрю ЛЧ.

    07.05.2025

  • NF

    Это да...

    07.05.2025

  • TORO

    Лучше "Интер", чем "Барса"! Но в финале буду "болеть" за ПСЖ!)

    07.05.2025

  • ЛЕОН КИЛЛЕР

    Мотя лучше, Мотя выиграет Лигу Чемпионов!

    07.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    еще и Рафинья провалил игру...

    07.05.2025

  • NGE

    Ты, походу, хоть в телевизор и смотришь, но вообще ни фига не видишь!

    07.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    завтра...тоесть уже сегодня Арсенал должен обыграть ПСЖ финал Интер-Арсенал

    07.05.2025

  • емен

    Жалко Барсу она была достойна финала

    07.05.2025

  • Blind.Piew

    Хороший вратарь Ян Зоммер. Без его сейвов Интер не справился бы.

    07.05.2025

  • Кот

    Невезучая "Барса" ! Несгибаемый "Интер" !! Два матча, которые невозможно забыть...

    07.05.2025

  • Сергей Кузнецов

    Мдааа, Эктор Форт, Жерар Мартин, Пау Виктор, Фермин Ломес - это увы, нули полные. Нельзя брать Барселону B и ждать чудес. Еще и мертвый Левандовски! При Гвардиоле были молодые игроки, но основа должна быть опытной!!!!

    07.05.2025

  • Ботокс007

    Это фантастика, конечно. Зоммер - что-то нереальное. Ламин разрывал весь матч, не не повезло - штанга и Зоммер. Араухо понапривозил все, что можно. Рафинья сыграл слабовато. Игра для зрителей, для болельщиков. Завтра Италия будет сходить с ума.

    07.05.2025

  • Andrey Vladimirovich

    Барса объективно сильнее, но... Это футбол. Вратарь Интера главный герой.

    07.05.2025

  • NGE

    Счёт на табло!

    07.05.2025

  • Dominga

    Великий матч, даже в целом эти 210+ минут игры за противостояние целиком. Обе команды достойны финала

    07.05.2025

  • хурма(сельдерей)

    браво Интер!!! цирковой футбол повержен настоящий футбол в финале

    07.05.2025

  • емен

    Защита Барселоны провалила эту серию и дома и на выезде ! А Зоммер вытащил Интер в финал !

    07.05.2025

  • Павел Леонидович

    ни разу не заслужили со своим убогим футболом... Ну теперь надеюсь ПСЖ пробьется и таки возьмет свое

    07.05.2025

  • NGE

    Слов нет! Выдающийся матч! Интер вознагражден за то, что боролся до конца. А Барсу просто загнали испанские футбольные власти...

    07.05.2025

  • Garik20002

    у барсы зашита как у химок. но и судья нафантомасил. после Коллины ни одного вменяемого лысого не видел.

    07.05.2025

  • KuziakaPm

    УГ. Тьфу.

    07.05.2025

  • fcsmfan

    Просто браво обеим командам!!!

    07.05.2025

  • NF

    Непостижимо. Даже удивлён. "Барселона" явно недонастроилась на полуфинал в целом, "Интер" удачно всех обманул касательно своей готовности. К Флику есть вопросы по обороне команды, слишком легко пропускали. "Интер" могла подвести только физготовность, но она практически не подвела, Индзаги хорошо подвёл команду к решающим матчам, вполне "Интер" может и преуспеть в финале. Поражение для "Барселоны" не позор, но серьезная оплеуха, без Ямаля на уровне атака сильно проседает. Не был ли этот матч "скрытым" финалом?..

    07.05.2025

  • Vitalik Klimov

    Выносите ушастого Интеру!!!!:grinning::metal:

    07.05.2025

    • Ачерби впервые забил в еврокубках

    Зоммер признан лучшим игроком матча «Интер» — «Барселона»

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости