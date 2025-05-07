«Интер» победил «Барселону» и вышел в финал Лиги чемпионов

Гол Фраттези в дополнительное время принес «Интеру» победу над «Барселоной»

«Интер» дома обыграл «Барселону» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов — 4:3.

После первого тайма хозяева вели со счетом 2:0 — отметились Лаутаро Мартинес и Хакан Чалханоглу (пенальти). Во втором тайме каталонцы забили три гола. На 54-й минуте отличился Эрик Гарсия, спустя шесть минут счет сравнял Дани Ольмо. За две минуты до конца основного времени Рафинья вывел гостей вперед, но в добавленное время Франческо Ачерби сделал счет равным — 3:3.

В первом дополнительном тайме хавбек «нерадзурри» Давиде Фраттези забил победный мяч.

По сумме двух матчей «Интер» выиграл. Команда Симоне Индзаги вышла в финал Лиги чемпионов. Во втором полуфинале «ПСЖ» примет «Арсенал» 7 мая (первый матч — 1:0).