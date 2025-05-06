«Интер» — «Барселона»: Рафинья вывел каталонцев вперед на 88-й минуте

Нападающий «Барселоны» Рафинья вывел свою команду вперед в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов против «Интера» — 3:2.

Бразилец отличился на 88-й минуте встречи. Вратарь «Интера» Янн Зоммер отразил первый удар форварда, но тот был точен на добивании.

Благодаря этому голу «Барселона» вышла вперед по сумме двух встреч — 6:5.

Победитель матча «Интер» — «Барселона» выйдет в финал Лиги чемпионов, который пройдет 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия).