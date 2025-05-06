«Интер» и «Барселона» встретятся в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов во вторник, 6 мая. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане (Италия), стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени. Первый матч в Барселоне на прошлой неделе закончился со счетом 3:3.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

06 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)

Победитель Лиги чемпионов в составе «Порту», бывший футболист «Спартака» и сборной России Дмитрий Аленичев спрогнозировал победу «Барселоны» в противостоянии с «Интером», а также ее успех во всем турнире.

«Интер» и «Барселона» показали феноменальную и сумасшедшую игру, но дальше в любом случае пройдет «Барселона». Хотелось бы, чтобы выиграла Лигу чемпионов «Барселона», у нее другие задачи», — сказал Аленичев ТАСС.

Экс-форвард «Спартака», «Локомотива», «Тоттенхэма» и сборной России Роман Павлюченко ждет интересный матч.

«Тут, само собой, нечего ждать, кроме интересной игры. Матч пройдет в Милане, что добавляет мотивации «Интеру». Но «Барселона» в этом сезоне явно жаждет трофеев, и она заслуживает их своей игрой. Так что тут точно будет борьба, голы, драма, эмоции», — сказал Павлюченко «Все про спорт».

Вратарь «Интера» Хосеп Мартине считает свой клуб «грозным соперником» на домашнем стадионе.

«Цель «Барселоны» — побеждать во всех турнирах, то же самое касается и нас. И наш соперник знает, что ответный матч не будет похож на первый. Мы сыграем дома, а противостоять «Интеру» на «Сан-Сиро» всегда тяжело», — сказал Мартинес DAZN.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Интер» — «Барселона».