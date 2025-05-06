«Интер» и «Барселона» проведут матч в полуфинале Лиги чемпионов

«Интер» примет «Барселону» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов во вторник, 6 мая. Игра пройдет на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане, стартовый свисток прозвучит в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинала Лиги чемпионов. Ключевые события игры «Интер» — «Барселона» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире встречу показывает онлайн-платформа «Okko Спорт», трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

06 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)

Матч каталонцев и миланцев в Барселоне 30 апреля завершился со счетом 3:3. Ранее команды встречались в плей-офф Лиги чемпионов в сезоне-2009/10: тогда «Интер» одержал победу в полуфинале, а затем выиграл турнир.