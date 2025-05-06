«Интер» принимает «Барселону» в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов во вторник, 6 мая. Игра проходит на стадионе «Джузеппе Меацца» («Сан-Сиро») в Милане (Италия). Стартовый свисток — в 22.00 по московскому времени.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию ответного полуфинала Лиги чемпионов. С ключевыми событиями и результатом игры «Интер» — «Барселона» можно также знакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В прямом эфире матч показывает онлайн-платформа «Okko Спорт». Трансляция доступна по подписке на стриминговый сервис.

Лига чемпионов. 1/2 финала.

06 мая, 22:00. Giuseppe Meazza (Милан)

Первый полуфинал между каталонцами и миланцами в Барселоне 30 апреля завершился вничью со счетом 3:3. Во второй паре финалиста определяют «Арсенал» и «ПСЖ» (первый матч в Лондоне — 0:1, ответная игра в Париже — 7 мая).