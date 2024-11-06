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«Интер» — «Арсенал»: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов

«Интер» и «Арсенал» встретятся в Лиге чемпионов
Лев Тарасов
редактор интернет отдела
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Фото Getty Images

«Интер» и «Арсенал» встретятся во 4-м туре общего этапа Лиги чемпионов в среду, 6 ноября. Матч в Милане на стадионе «Джузеппе Меацца» начнется в 23.00 по московскому времени.

Ппрямую трансляцию игры «Интер» — «Арсенал» проведет онлайн-платформа «Okko Спорт» (контент сервиса можно смотреть при наличии подписки).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию игрового дня Лиги чемпионов. Ключевые события и результат игры «Интер» — «Арсенал» также доступны в матч-центре на нашем сайте.

Лига чемпионов. Общий этап. 4-й тур
06 нояб, 23:00. Giuseppe Meazza (Милан)
Интер
Арсенал

В 3-м туре обе команды выиграли свои матчи: «Интер» — у «Янг Бойз» (1:0), а «Арсенал» — у «Шахтера» (1:0).

В трех играх общего этапа «нерадзурри» и «канониры» набрали по 7 очков.

Лига чемпионов УЕФА
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Интер (Интернационале)
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