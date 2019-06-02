Инстаграм заблокировал аккаунт девушки, которая выбежала на поле в финале Лиги чемпионов

Инстаграм заблокировал аккаунт американской модели Кинси Волански. Девушка стала известной после того, как выбежала на поле во время первого тайма финального матча Лиги чемпионов между "Тоттенхэмом" и "Ливерпулем" (0:2). Она была облачена в черный купальник.

За сутки количество подписчиков в Инстаграме Волански увеличилось до 2 миллионов человек. В настоящее время фотографии и видео из ее аккаунта являются недоступными.

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