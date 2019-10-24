Инсинье принес извинения Анчелотти

Нападающий «Наполи» Лоренцо Инсинье после матча Лиги чемпионов против «Зальцбурга» (3:2) отметил, что у него нет никаких проблем с главным тренером команды Карло Анчелотти. В этой встрече на счету итальянского форварда победный гол, выйдя на замену.

— Я был спокоен, поскольку принял решение тренера выпустить меня во втором тайме и понимал, что нам нужно, чтобы каждый внес свой вклад в эту игру, — приводит слова Инсинье La Gazzetta dello Sport.

То, что было между мной и Анчелотти, уже в прошлом. Я с большим уважением отношусь к нему, а он всегда показывал, что верит в меня, даже если я не играю. Поэтому я чувствовал, что нужен ему.

Ранее у меня было не совсем правильное отношение к этому, и я принес свои извинения.

Ранее сообщалось, что тренер и игрок обсудили положение Инсинье в команде и уладили намечавшийся конфликт.

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