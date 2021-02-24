Индзаги считает «Баварию» лучшей командой мира
06:43
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги после поражения от «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:4) отметил, что его команда допустила ошибки.
«Бавария» — настоящий чемпион мира! Сейчас это, наверное, лучшая команда в мире. И она определенно не нуждалась в наших ошибках, из-за которых ей стало еще легче", — цитирует пресс-служба УЕФА Индзаги.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029471--lazio-vs-bayern/
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 1/8 финала
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