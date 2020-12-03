Индзаги считает, что «Лацио» показал характер в матче с «Боруссией»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги оценил игру своей команды в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии» (1:1).

— Конечно, нам есть, о чем жалеть, ведь мы могли побеждать и выходить в плей-офф, — приводит пресс-служба УЕФА слова Индзаги. — Тем не менее, сегодня команда сыграла хорошо, показала свой характер против сильного соперника.

«Лацио» занимает второе место в группе F с 9 очками. В 6-м туре групповой стадии Лиги чемпионов команда из Рима встретится с «Брюгге», который идет на третьем месте с 7 очками. В этой же группе выступает «Зенит», который набрал 1 очко за 5 матчей и не сможет подняться выше 4 места.