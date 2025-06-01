Индзаги: «Интер» пропустил голы, которые никогда не пропускал до сегодняшнего дня»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:5).

«Я горжусь этими ребятами. Сегодня мы встретились с командой, которая заслужила победить, которая возможно, сильнее, чем мы. Мы плохо вошли в игру, пропустили голы, а затем стали играть слишком широко, облегчив им задачу. Мы пропустили голы, которые никогда не пропускали до сегодняшнего дня.

Это ужасное поражение не перечеркивает того, что мы сделали. Мы должны были работать лучше, в первую очередь я. Да, в этом сезоне мы без титулов, но это нормально, нужно отдать должное этой команде», — приводит слова Индзаги журналист Джанлука Ди Марцио.

«Интер» потерпел четвертое поражение в финале Лиги чемпионов в своей истории. Также команда трижды становилась победителем турнира.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее команда один раз выходила в финал турнира и уступила «Баварии» (0:1) в сезоне-2019/20.