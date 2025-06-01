Футбол
Лига чемпионов
Новости
Плей-офф / Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига чемпионов

1 июня, 01:36

Индзаги: «Интер» пропустил голы, которые никогда не пропускал до сегодняшнего дня»

Сергей Разин
корреспондент

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги подвел итоги финала Лиги чемпионов против «ПСЖ» (0:5).

«Я горжусь этими ребятами. Сегодня мы встретились с командой, которая заслужила победить, которая возможно, сильнее, чем мы. Мы плохо вошли в игру, пропустили голы, а затем стали играть слишком широко, облегчив им задачу. Мы пропустили голы, которые никогда не пропускали до сегодняшнего дня.

Это ужасное поражение не перечеркивает того, что мы сделали. Мы должны были работать лучше, в первую очередь я. Да, в этом сезоне мы без титулов, но это нормально, нужно отдать должное этой команде», — приводит слова Индзаги журналист Джанлука Ди Марцио.

«Интер» потерпел четвертое поражение в финале Лиги чемпионов в своей истории. Также команда трижды становилась победителем турнира.

«ПСЖ» впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов. Ранее команда один раз выходила в финал турнира и уступила «Баварии» (0:1) в сезоне-2019/20.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Симоне Индзаги
Читайте также
Продюсера «Ласкового мая» могут заочно арестовать по делу о мошенничестве
Политолог рассказал об укреплении позиций при освобождении Россией Северска
Игроки НХЛ считают, что снайперский рекорд Овечкина можно побить
Бельгия согласилась обсуждать использование активов России для помощи Украине
МОК снял ограничения на участие россиян в международных юношеских турнирах
Семак должен найти замену Кассьерре и Гонду, на покупки может уйти больше 80 млн евро. Что делать «Зениту» с трансферами
Популярное видео
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Базель» — «Астон Вилла»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорц» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Лудогорц» — ПАОК: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Црвена Звезда»: Лига Европы, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Реал» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Брюгге» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Буде-Глимт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Пафос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Наполи»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Карабах» — «Аякс»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Копенгаген»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Челси»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Атлетико»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Галатасарай»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Славия»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Марсель»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Акрон»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: Лига чемпионов, финал 2025: «ПСЖ» — с первым кубком чемпионов
Митрофанов: «То, что Сафонов не играл в финале Лиги чемпионов, не умаляет его заслуг»
Два блогера 27 часов прятались в туалете стадиона. И бесплатно попали на финал ЛЧ!
Блогеры просидели 27 часов в туалете «Альянц Арены», чтобы бесплатно попасть на финал Лиги чемпионов
Сафонов прилетел в Москву с кубком Лиги чемпионов
Димарко извинился перед фанатами «Интера» за поражение в финале Лиги чемпионов
Сафонов рассказал о праздновании победы «ПСЖ» в Лиге чемпионов в Париже
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Барелла: «Поражение в финале ЛЧ почти перечеркивает все, что «Интер» сделал до этого момента»

Лаутаро Мартинес: «ПСЖ» не допустил ни одной ошибки и заслужил победу»

Takayama

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости