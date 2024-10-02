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Индзаги похвалил «Интер» за игру в матче с «Црвеной Звездой»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над «Црвеной Звездой» (4:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Парни отлично справились с командой, которая собиралась играть от обороны. Мы отлично двигали мяч и создавали моменты. Кроме пары контратак и первых пяти минут второго тайма, все прошло успешно. Мы хотели победить, чтобы закрепить результат в Лиге чемпионов после первого матча с «Манчестер Сити». Нужно двигаться в том же направлении.
Я получил нужные ответы на нужные вопросы, я доволен командой. Тареми и Арнаутович полностью выкладываются на поле, они заслужили свои шансы и воспользовались ими. Очень хорошо, когда получаешь такой отклик от футболистов», — приводит официальный сайт УЕФА слова Индзаги.

«Интер» занимает пятое место в таблице Лиги чемпионов с 4 очками в 2 матчах. В следующем туре команда сыграет на выезде против «Янг Бойз».

Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Интер (Интернационале)
ФК Црвена Звезда
Симоне Индзаги
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