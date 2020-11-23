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Индзаги — о матче с «Зенитом»: «Бросим вызов качественной команде».

17:21
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Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги рассказал о подготовке к матчу 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Зенита». Встреча пройдет завтра в Риме.

— Вторничный матч очень важен для нас, ведь одна из наших задач — выйти из группы Лиги чемпионов, — подчеркнул Индзаги. — Первый круг группового этапа прошел для нас хорошо, но мы собираемся бросить вызов качественной команде. Для победы нам понадобится проявить характер.

— Готов ли сыграть Луис Фелипе, пропустивший матч с «Кротоне» из-за коронавируса?

— Нам нужно восстановить силы после той игры. Мы еще ждем результатов обследования, но, надеюсь, Луис Фелипе будет доступен. (Гоша Чернов)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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