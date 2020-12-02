Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча 5-го тура Лиги чемпионов против дортмундской «Боруссии».

«Мы знаем, что близки к отличному достижению, но впереди еще две игры. Нас ждет очень важный матч против, на мой взгляд, одной из лучших команд Европы, обладающих огромным потенциалом.

Мы хорошо начали эту кампанию Лиги чемпионов, и выход в плей-офф был бы для нас огромным достижением. Мы много работали последние 4-5 лет, чтобы вернуться в Лигу чемпионов, и теперь мы хотим сыграть в ней как можно лучше», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.