Индзаги: «Начало матча с «Шахтером» было напряженным, но гол Джеко принес облегчение»

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги прокомментировал победу над донецким «Шахтером» (2:0) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Эта победа была нам необходима, — приводит слова тренера официальный сайт клуба. — Напряжение стало расти после первого тайма — у нас было много моментов, но счет оставался 0:0. Так что гол Эдина Джеко принес облегчение, и поэтому я сейчас счастлив. Выход в плей-офф был бы отличным достижением, мы с руководством об этом говорили, когда заключали контракт. Но нужно подождать, футбол полон странностей. Хотя 10 очков обычно хватает с лихвой».

«Интер» занимает первое место в группе D ЛЧ, имея на счет 10 очков в 5 матчах. На втором месте находится «Реал», у которого 9 очков в четырех встречах.