Индзаги: «Матч с «Брюгге» похож на финал. «Лацио» не выходил в плей-офф уже двадцать лет»

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Брюгге».

«Этот матч похож на финал. Обычно мы очень хорошо играем в финалах, надеемся, что в этот раз будет так же. Мы можем стать частью истории клуба, ведь мы не выходили в плей-офф уже двадцать лет. То, что для выхода в плей-офф нам достаточно ничьи, на нас не повлияет. Мы знаем, какой матч собираемся сыграть», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.