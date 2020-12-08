Индзаги: «Матч с «Брюгге» похож на финал. «Лацио» не выходил в плей-офф уже двадцать лет»
03:09
Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги поделился ожиданиями от матча 6-го тура Лиги чемпионов против «Брюгге».
«Этот матч похож на финал. Обычно мы очень хорошо играем в финалах, надеемся, что в этот раз будет так же. Мы можем стать частью истории клуба, ведь мы не выходили в плей-офф уже двадцать лет. То, что для выхода в плей-офф нам достаточно ничьи, на нас не повлияет. Мы знаем, какой матч собираемся сыграть», — приводит слова Индзаги официальный сайт УЕФА.
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