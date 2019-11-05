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Индржих Трпишовски: «Славия» на «Камп Ноу» пройдет крещение огнем»

03:34
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Главный тренер «Славии» Индржих Трпишовски перед матчем против «Барселоны»  в 4-м туре Лиги чемпионов отметил, что команду ждет крещение огнем. Пражский коллектив постарается сыграть в том же стиле, что и в домашней встрече.

— Мы постараемся сделать все, чтобы сыграть в том же стиле, что и дома, — цитирует пресс-служба УЕФА Трпишовски. — Но на поле всегда две армии, и главный вопрос в том, сколько другая армия позволит вам сделать.

Завтра мы пройдем крещение огнем. Многое будет зависеть от первых минут, от того, как мы войдем в игру...

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027082/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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