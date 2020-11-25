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Иммобиле надеется, что «Лацио» выйдет в плей-офф

06:06
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Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле после победы на «Зенитом» в Лиге чемпионов (3:1) отметил, что играет со всей страстью. Также он надеется, что его команде удастся выйти в плей-офф.

— Всегда играю со всей страстью, — цитирует пресс-служба УЕФА Иммобиле. — Хотелось сегодня хорошо выполнить свою работу. Историю этого клуба писали многие футболисты, и быть в их числе для меня дорогого стоит. Должен поблагодарить своих партнеров по команде, благодаря игре которых у меня достаточно возможностей проявить себя и забивать. Теперь мы едем в Дортмунд с целью обеспечить себе выход из группы.

Лацио — Зенит

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029433--lazio-vs-zenit/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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