Иммобиле надеется, что «Лацио» выйдет в плей-офф

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле после победы на «Зенитом» в Лиге чемпионов (3:1) отметил, что играет со всей страстью. Также он надеется, что его команде удастся выйти в плей-офф.

— Всегда играю со всей страстью, — цитирует пресс-служба УЕФА Иммобиле. — Хотелось сегодня хорошо выполнить свою работу. Историю этого клуба писали многие футболисты, и быть в их числе для меня дорогого стоит. Должен поблагодарить своих партнеров по команде, благодаря игре которых у меня достаточно возможностей проявить себя и забивать. Теперь мы едем в Дортмунд с целью обеспечить себе выход из группы.