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Иммобиле, Луис Альберто и еще 6 игроков «Лацио» пропустили тренировку перед матчем с «Брюгге». Возможно, у них коронавирус

15:00
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Восемь игроков «Лацио» пропустили тренировку команды перед матчем 2-го тура Лиги чемпионов против «Брюгге», сообщает Tuttomercatoweb.

По сведениям источника, тренировку не посетили Луис Альберто, Чиро Иммобиле, Андреас Перейра, Лукас Лейва, Мануэль Лаццари, Данило Катальди, Луис Фелипе и Томас Стракоша. По сведениям итальянских СМИ, у игроков обнаружен коронавирус, хотя сам клуб не сообщал о заражении.

Матч между «Брюгге» и «Лацио» пройдет 28 октября в Бельгии и начнется в 23:00 мск.

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