Илья Геркус: "Шальке"-то, а?! Неожиданно"

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус впечатлен игрой "Шальке" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". В концовке первого тайма немецкая команда вышла вперед, реализовав пенальти, назначенный после просмотра повтора.
"Шальке"-то, а?! Неожиданно. И снова ВАР в деле", - написал Геркус в Твиттере.
Напомним, "Локомотив" на групповой стадии Лиги чемпионов играл в одной группе с "Шальке".
Шальке-то, а??! Неожиданно И снова ВАР в деле– Илья Геркус (@ilgerkus) 20 февраля 2019 г.
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