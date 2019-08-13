23:13 13 августа | Футбол — Лига чемпионов

Илья Геркус предположил, что "Порту" запросил с "Матч ТВ" нереальные деньги

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Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус - об отмене трансляции ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов "Порту" - "Краснодар".

- По поводу трансляции "Порту" - "Краснодар". На этом этапе права, как правило, принадлежат клубам, - написал Геркус в Twitter. - И, скорее всего, "Порту" просто запросил с "Матч ТВ" нереальные деньги. Похожая ситуация была у "Зенита" в играх с "Насьоналом" в 2009. Они запросили, помнится, 1 миллион евро вместо 10-15 тысяч.

В 22.00 "Матч ТВ" объявил, что игра показана не будет. В эфире "Матч ТВ" идет ответная игра "Аякс" - ПАОК. На "Матч Премьер" - запись первой встречи "Краснодара" и "Порту".

Онлайн-трансляция матча "Порту" - "Краснодар" здесь

Дополнительная информация

https://twitter.com/ilgerkus/status/1161367433560711173

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор "Краснодара"
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