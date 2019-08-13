Илья Геркус предположил, что "Порту" запросил с "Матч ТВ" нереальные деньги

Бывший президент "Локомотива" Илья Геркус - об отмене трансляции ответного матча третьего отборочного раунда Лиги чемпионов "Порту" - "Краснодар".

- По поводу трансляции "Порту" - "Краснодар". На этом этапе права, как правило, принадлежат клубам, - написал Геркус в Twitter. - И, скорее всего, "Порту" просто запросил с "Матч ТВ" нереальные деньги. Похожая ситуация была у "Зенита" в играх с "Насьоналом" в 2009. Они запросили, помнится, 1 миллион евро вместо 10-15 тысяч.

По поводу трансляции #ПортуКраснодар. На этом этапе права, как правило, принадлежат клубам и, скорее всего, Порту просто запросил с Матч ТВ нереальных денег. Похожая ситуация была у Зенита в играх с Насьоналом в 2009. Они запросили, помнится 1 миллион евро, вместо 10-15 тысяч. — Илья Геркус (@ilgerkus) August 13, 2019

В 22.00 "Матч ТВ" объявил, что игра показана не будет. В эфире "Матч ТВ" идет ответная игра "Аякс" - ПАОК. На "Матч Премьер" - запись первой встречи "Краснодара" и "Порту".

Онлайн-трансляция матча "Порту" - "Краснодар" здесь