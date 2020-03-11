«Аталанта» обыграла «Валенсию» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (4:3). Все четыре гола в составе итальянской команды забил нападающий Йосип Иличич. Как сообщает Opta, он стал первым игроком в истории, оформивший покер на выезде в плей-офф Лиги чемпионов.

Кроме того, Иличич стал первым словенцем, который забил более двух голов в одном матче Лиге чемпионов, а также самым возрастным автором покера — 32 года и 41 день, обойдя Златана Ибрагимовича.