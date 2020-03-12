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Иличич, Облак, Забитцер и Бернат претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов

03:52
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Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Йосип Иличич («Аталанта»), Марсель Забитцер («Зальцбург»), Хуан Бернат («ПСЖ») и Ян Облак («Атлетико»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

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