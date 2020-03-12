Иличич, Облак, Забитцер и Бернат претендуют на звание игрока недели в Лиге чемпионов
03:52
Пресс-служба УЕФА объявила претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. За почетное звание поборются Йосип Иличич («Аталанта»), Марсель Забитцер («Зальцбург»), Хуан Бернат («ПСЖ») и Ян Облак («Атлетико»). Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
Who gets your vote? ?— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 11, 2020
? Josip Ili?i?
? Marcel Sabitzer
? Juan Bernat
? Jan Oblak#UCLPOTW | @FTBSantander