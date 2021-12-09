Иконе надеется на успешное выступление «Лилля» в плей-офф Лиги чемпионов

Нападающий «Лилля» Жонатан Иконе после победы над «Вольфсбургом» в 6-м туре Лиги чемпионов выразил надежду на успешное выступление в плей-офф. «Доги» заняли первое место в группе.

«Мы прекрасно осознаем, что переписываем историю прямо сейчас, и хотим добиться большего. Теперь мы хотим добиться чего-то в плей-офф», — цитирует пресс-служба УЕФА Иконе.

23-летний француз в этой встрече сделал две голевые передачи. Его признали лучшим игроком матча.