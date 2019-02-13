Икер Касильяс: "Вся борьба еще впереди, хотя пока преимущество у "Ромы"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс после поражения от "Ромы" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что игра получилась равной. По его словам, вся борьба за выход в четвертьфинал еще впереди.

- Мы, естественно, не хотели проигрывать, - цитирует официальный сайт УЕФА Касильяса. - Но я считаю, что это был равный матч. Во втором тайме пропустили после быстрой комбинации, к которой оказались не готовы, потом не повезло в эпизоде со вторым голом. Но наш ответный гол был заслуженным и справедливым. Вся борьба еще впереди, хотя пока преимущество у "Ромы". У римлян отличные игроки, большая армия болельщиков, поэтому сегодня мы осторожничали. Дома у нас должно быть больше опасных моментов.