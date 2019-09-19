«Реал» с крупным счетом уступил «ПСЖ» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:3). Экс-нападающий мадридцев Гути был разочарован таким результатом.

«Когда вы отправляетесь в Париж, чтобы сыграеть против «ПСЖ» без 3-х звезд, но при этом не добиваетесь результата. Плохо», — написал Гути в Twitter.

Позже ему ответил экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс: «Обороняться нужно лучше. ПСЖ показал свою силу в полузащите. Ди Мария показал свой талант и величие. Еще многое впереди. Это только начало».

Defensivamente hay que mostrarse m?s fuerte. El @PSG_espanol ha mostrado su fuerza en el centro del campo. Mucho talento y un grandisimo Di Maria. Queda mucho. Esto acaba de empezar. https://t.co/vMr91VgKMz — Iker Casillas (@IkerCasillas) September 18, 2019

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры