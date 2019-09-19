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Икер Касильяс — о поражении «Реала» от «ПСЖ»: «Это только начало»

04:13
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«Реал» с крупным счетом уступил «ПСЖ» в 1-м туре Лиги чемпионов (0:3). Экс-нападающий мадридцев Гути был разочарован таким результатом.

«Когда вы отправляетесь в Париж, чтобы сыграеть против «ПСЖ» без 3-х звезд, но при этом не добиваетесь результата. Плохо», — написал Гути в Twitter.

Позже ему ответил экс-вратарь «Реала» Икер Касильяс: «Обороняться нужно лучше. ПСЖ показал свою силу в полузащите. Ди Мария показал свой талант и величие. Еще многое впереди. Это только начало».

ПСЖ — Реал

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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