Икер Касильяс – о матчах с "Ливерпулем" в ЛЧ: "Верю, что "Порту" сможет пройти в следующую стадию"

Вратарь "Порту" Икер Касильяс, который сегодня продлил контракт со своей командой на один год, поделился ожиданиями от предстоящих матче в четвертьфинале Лиги чемпионов против "Ливерпуля", информирует Sky Sports.

Первая встреча пройдет 9 апреля в Англии на стадионе "Энфилд".

​– Мы верим, что можем выйти в следующую стадию. Это наш менталитет, мы не думаем о другом. Это не противостояние большой и маленькой команд. Мы уважаем "Ливерпуль" и все остальные клубы Лиги чемпионов, но я верю, что и другие клубы уважают "Порту". Им стоит знать, что у нас есть топ-игроки, способные противостоять любой команде, – приводит слова Касильяса Sky Sports.

В 1/8 финала ЛЧ "Порту" в дополнительном времени вырвал победу у "Ромы" (общий счет - 4:3).

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