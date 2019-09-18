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Икарди сыграет в старте «ПСЖ» против «Реала»

01:13
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Нападающий «ПСЖ» Мауро Икарди начнет матч 1-го тура Лиги чемпионов против «Реала» в стартовом составе, сообщает Le Parisien. Аргентинец впервые выйдет в основе парижан. Игрок в конце летнего трансферного окна перешел во французский клуб из «Интера».

Матч «ПСЖ» — «Реал» состоится в среду, 18 сентября, и начнется в 22.00 по московскому времени.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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