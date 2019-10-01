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Игроки «Зенита-2» протестировали систему ВАР перед матчем Лиги чемпионов

19:46
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Игроки «Зенита-2» Даниил Шамкин и Данила Прохин приняли участие в тестировании системы ВАР перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика», сообщает официальный Instagram клуба.

На данный момент в группе G «Зенит» с одним очком делит 2-е и 3-е места с «Лионом». «Бенфика» замыкает квартет. Лидирует с 3 очками «РБ Лейпциг».

Зенит — Бенфика

Публикация от «Зенит"-2 (@zenit_spb2)

Зенит — Бенфика

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур




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