Игроки «Зенита-2» протестировали систему ВАР перед матчем Лиги чемпионов
19:46
Игроки «Зенита-2» Даниил Шамкин и Данила Прохин приняли участие в тестировании системы ВАР перед матчем 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов «Зенит» — «Бенфика», сообщает официальный Instagram клуба.
На данный момент в группе G «Зенит» с одним очком делит 2-е и 3-е места с «Лионом». «Бенфика» замыкает квартет. Лидирует с 3 очками «РБ Лейпциг».
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 2-й тур
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