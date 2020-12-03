Игроки «Ювентуса» не готовили ничего для празднования 750-го гола Роналду

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи после победы над киевским «Динамо» рассказал, что игроки не планировали ничего для празднования юбилейного гола нападающего Криштиану Роналду. Португалец забил один мяч в ворота украинской команды, который стал для него 750-м в карьере.

— Мы не готовили ничего особенного для празднования 750-го гола Роналду, — цитирует пресс-служба УЕФА Бонуччи. — Может быть, он приготовит для нас что-нибудь особенное. Шучу! Мы рады праздновать с ним все его рекорды. Счастливы, что являемся частью его невероятной карьеры.