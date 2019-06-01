22:08 | Футбол — Лига чемпионов

Игроки "Тоттенхэма" сделали командное фото в полном составе

"Тоттенхэм" сделал командное фото перед финальным матчем Лиги чемпионов на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" в полном составе. Фото Sergio Perez, REUTERS
"Тоттенхэм" сделал командное фото перед финальным матчем Лиги чемпионов на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" в полном составе. Фото Sergio Perez, REUTERS
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"Тоттенхэм" сделал командное фото перед финальным матчем Лиги чемпионов на мадридском стадионе "Ванда Метрополитано" в полном составе. К игрокам стартового состава присоединились и футболисты запаса.

Напомним, сегодня, 1 июня, в Мадриде проходит финал Лиги чемпионов, в котором "Тоттенхэм" играет с "Ливерпулем".

"Тоттенхэм" – "Ливерпуль": Лига чемпионов, финал, 1 июня 2019 года, прямая трансляция матча

Тоттенхэм Хотспур - Ливерпуль

Лига чемпионов: сетка плей-офф-2018/19, новости, обзоры и расписание онлайн-трансляций матчей, календарь и результаты игр

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