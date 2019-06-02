Игроки "Ливерпуля" прилетели домой. Чемпионское фото

Футболисты и тренерский штаб "Ливерпуля" вернулись домой после победы в финале Лиги чемпионов над "Тоттенхэмом" (2:0). Официальный Твиттер "красных" разместил фотографию, на которой команда запечатлена с золотыми медалями в руках, а чемпионский кубок держит главный тренер Юрген Клопп.

- Мы дома. В нашем багаже обнаружена дополнительная вещь, - такой подписью сопровождается снимок.

We're home. 😍



With one extra piece of luggage. 🏆 pic.twitter.com/eHTEQE3VcL — Liverpool FC (@LFC) 2 июня 2019 г.

Напомним, "Ливерпуль" в шестой раз выиграл Лигу чемпионов.

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