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«Игроки «Лиона» проявили характер и играли друг за друга». Лопеш — о победе над «Ювентусом» по сумме двух матчей

01:21

Голкипер «Лиона»? Антони Лопеш после поражения от «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что команда проявила характер. Несмотря на гостевое поражение, «ткачи» вышли в четвертьфинал, так как дома выиграли — 1:0.

— Мы знали, что нам по силам пройти дальше, — цитирует пресс-служба УЕФА Лопеша. — Мы проявили характер и играли друг за друга. Мне кажется, сегодня все наши старания на тренировках были вознаграждены.

Мы должны стремиться пройти дальше в этом турнире, и у нас есть на это полное право. Многие не верят, что мы можем преодолеть следующий барьер, но мы твердо уверены, что у нас все получится.

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2027133--juventus-vs-lyon/

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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