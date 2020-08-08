Голкипер «Лиона»? Антони Лопеш после поражения от «Ювентуса» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2) отметил, что команда проявила характер. Несмотря на гостевое поражение, «ткачи» вышли в четвертьфинал, так как дома выиграли — 1:0.

— Мы знали, что нам по силам пройти дальше, — цитирует пресс-служба УЕФА Лопеша. — Мы проявили характер и играли друг за друга. Мне кажется, сегодня все наши старания на тренировках были вознаграждены.

Мы должны стремиться пройти дальше в этом турнире, и у нас есть на это полное право. Многие не верят, что мы можем преодолеть следующий барьер, но мы твердо уверены, что у нас все получится.