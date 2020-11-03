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Игроки «Лацио» Фарес и Марушич занимались по индивидуальной программе перед матчем с «Зенитом»

15:30
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Как выяснил «СЭ», в ходе утренней разминки «Лацио» по индивидуальной программе работали 24-летний фланговый полузащитник Мохамед Фарес и его 28-летний коллега по амплуа Адам Марушич.

Первый получил микротравму в последнем матче серии А с «Торино» (4:3), второй в той встрече на поле из-за травмы не выходил. Не факт, что оба отправятся на выезд в Петербург на матч Лиги чемпионов против «Зенита». (Вячеслав Короткин).

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 3-й тур




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