Игроки «Интера» выйдут на финальный матч Лиги чемпионов с траурными повязками

Бывший владелец и президент «Интера» Эрнесто Пеллегрини скончался в возрасте 84 лет за несколько часов до финального матча миланского клуба против «ПСЖ» в Лиге чемпионов, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Как отмечает источник, футболисты «Интера» выйдут на игру против парижан в траурных повязках в память о Пеллегрини.

Итальянский бизнесмен приобрел «Интер» в 1984 году и владел им на протяжении 11 лет. За время его правления команда выиграла чемпионат Италии и дважды побеждала в Кубке УЕФА (сейчас — Лига Европы).

Финал Лиги чемпионов между «Интером» и «ПСЖ» состоится в субботу, 31 мая, в Мюнхене и начнется в 22.00 по московскому времени.

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