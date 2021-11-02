Игроки «Челси», кроме Маркоса Алонсо, преклонили колено перед матчем с «Мальме»

Футболисты «Челси» преклонили колено перед матчем Лиги чемпионов против «Мальме». Акция посвящена движению по борьбе с расовой дискриминацией.

Не встал на одно колено в составе гостей только испанский защитник Маркос Алонсо. Игроки шведского клуба к акции не присоединились.

Ранее футболист объяснил свое решение отказаться от преклонения колена. Он считает, что этот жест уже утратил влияние.

Матч «Мальме» — «Челси» начался в 20.45 по московскому времени.