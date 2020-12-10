Игроки «Боруссии» после игры с «Реалом» на поле смотрели матч «Интера» с «Шахтером»

Игроки менхенгладбахской «Боруссии» после финального свистка в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Реалом» (0:2) не отправились в раздевалку. Они собрались в круг около скамейки запасных и на планшете смотрели матч «Шахтер» — «Интер» (0:0).

От игры соперников «Боруссии» по группе зависел выход в плей-офф немецкого клуба. Благодаря ничьей между итальянской и украинской командами, менхенгладбахцы вышли в 1/8 финала со второго места.