Игроки «Боруссии» после игры с «Реалом» на поле смотрели матч «Интера» с «Шахтером»
03:17
Игроки менхенгладбахской «Боруссии» после финального свистка в матче 6-го тура Лиги чемпионов с «Реалом» (0:2) не отправились в раздевалку. Они собрались в круг около скамейки запасных и на планшете смотрели матч «Шахтер» — «Интер» (0:0).
От игры соперников «Боруссии» по группе зависел выход в плей-офф немецкого клуба. Благодаря ничьей между итальянской и украинской командами, менхенгладбахцы вышли в 1/8 финала со второго места.
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