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Сегодня, 22:42

Игроки «Арсенала» получат бонусы в полмиллиона фунтов, если попадут в Лигу чемпионов

Иван Шитик
Корреспондент

Каждый из игроков «Арсенала» получит бонус в размере до 500 тысяч фунтов стерлингов, если клуб завоюет путевку в Лигу чемпионов по итогам этого сезона, сообщает Daily Mail.

Сейчас команда Микеля Артета держится на четвертом месте в АПЛ, опережая «Манчестер Юнайтед» на одно очко и имея три матча в запасе.

У «Арсенала» есть реальные шансы вернуться в элитный европейский турнир, выступление в котором позволило бы клубу заработать минимум 50 миллионов фунтов в качестве призовых и отчислений от телевизионных трансляций.

«Арсенал» не участвует в Лиге чемпионов с 2017 года, а в этом сезоне «канониры» вообще не играют в еврокубках.

ФК Арсенал (Лондон)
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