Кварацхелия — второй после Винисиуса в списке лучших дриблеров этого сезона Лиги чемпионов

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия занимает второе место в списке лучших дриблеров этого сезона Лиги чемпионов.

Грузинский завбек совершил 3,5 успешных дриблинга за 90 минут матча. Столько же у полузащитника «Селтика» Жоты.

Лидирует нападающий «Реала» Винисиус Жуниор — 5 успешных обводок за игру.

В пятерку вошли Маркус Эдвардс из «Спортинга» (3,1) и Рафаэл Леау из «Милана» (2,9).

В статистике учитываются игроки, которые провели хотя бы два матча в турнире.