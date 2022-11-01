Кварацхелия — второй в списке лучших дриблеров Лиги чемпионов. Лидирует — нападающий «Реала» Винисиус
Кварацхелия — второй после Винисиуса в списке лучших дриблеров этого сезона Лиги чемпионов
Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия занимает второе место в списке лучших дриблеров этого сезона Лиги чемпионов.
Грузинский завбек совершил 3,5 успешных дриблинга за 90 минут матча. Столько же у полузащитника «Селтика» Жоты.
Лидирует нападающий «Реала» Винисиус Жуниор — 5 успешных обводок за игру.
В пятерку вошли Маркус Эдвардс из «Спортинга» (3,1) и Рафаэл Леау из «Милана» (2,9).
В статистике учитываются игроки, которые провели хотя бы два матча в турнире.
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